Çukurca'da 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavisi kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. "Terör örgütüne gerek yurt içinde gerek yurt dışında ciddi darbe vuruluyor" Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, iki askerin de yaralandığının öğrenilmesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine geçti. Akbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada iki jandarmanın şehit olduğunu, ikisinin de hafif yaralandığını anımsattı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Akbıyık, şunları söyledi: "Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terör örgütüne gerek yurt içinde gerek yurt dışında ciddi darbe vuruluyor. İnşallah son terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek. Operasyonlar aralısız devam ediyor." Şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı Daha sonra çatışmada şehit olan askerler için Hakkari'de tören düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşu, şehitlerin özgeçmişi ve dua okunmasının ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Buradaki tören sonrasında şehitlerin cenazeleri, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirildi. Dua edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa konulan şehit Sanca'nın naaşı Adana, Barış'ın naaşı da Şırnak'a gönderildi. AA

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