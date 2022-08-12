Cumhur’daki erime muhalefetin önünü açtı

Siyaset bilimci Doç. Dr. Acar Kutay, “AKP’nin geleceğe dair verebileceği bir umut bulunmuyor. Cumhur ittifakındaki bu gerileme, muhalefet bloğuna anayasal değişiklik yapabilme imkânı sağlayacak çoğunluğu elde etmenin önünü açtı” dedi.

Doç. Dr. Acar Kutay, seçimler yaklaşırken iktidar ve muhalefetin durumunu değerlendirdi. Kutay, iktidar değişikliğini getirecek ve Türkiye’de bir değişim ve dönüşüm sürecinin önünü açacak olanın, AKPnin ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin sorunlarını çözecek siyasi aktör olarak görülmesinden uzaklaşması olduğunu söyledi. AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen desteğin ekonomik kriz sürecinde epey aşındığını ve MHP’nin oylarında da büyük bir düşüş olduğunu kaydeden Kutay, “Buradan dönüş zor görünüyor” dedi.

Gazeteduvar’a konuşan Doç. Kutay, “Muhalefetin adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı son dönemde öne çıkıyor. Ancak ‘Altılı Masa’ bileşenlerinde Kılıçdaroğlu ismine şerh olmamasına karşın, “Kazanabilir mi?” endişesinin devam ettiği konuşuluyor. ‘Altılı Masa’da olduğu söylenen bu endişede sizce haklılık payı var mı?” sorusuna “Böyle bir endişe sadece ‘Altılı Masa’ bileşenlerinde bulunmuyor. Bazı yazarlar ve akademisyenler de Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak en güçlü aday olduğu konusunda endişelerini dile getiriyor. Gerçek şu ki; şu an Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında sayın Erdoğan karşısında en az desteği alan sayın Kılıçdaroğlu” şeklinde cevap verdi.

Haber Merkezi