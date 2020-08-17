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17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Cumhur, EYT’lileri duymuyor

17 Ağustos 2020, Pazartesi 21:10
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “EYT’lilerin mağduriyeti AKP iktidarı döneminde çözülecek gibi görünmüyor. Cumhur ittifakı EYT’lileri görmezden geliyor” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği cevap emeklilikte yaş şartının kademeli olarak 65’e çıkarıldığını hatırlatarak, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmayacağını ima etti.  Prim ve çalışma gün sayısını tamamladığı halde yaş kriterine takılan ve 5 milyonu aşan  kişiyi etkileyen Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yaşadığı mağduriyeti, soru önergesiyle bir kez daha Meclis gündemine taşıyan Gürer, “Emekliliği hak ettiği halde yaş nedeni ile emekli olamayarak yaşının dolmasını bekleyen kişi sayısı kaçtır? Bu bağlamda yeni bir düzenleme düşünülmekte midir?” şeklinde soru yöneltti.  

Yaş şartı kademeli olarak 65’e yükseltildi

Gürer’in önergesine cevap veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanların sayısal verileriyle ilgili bir açıklama yapmadı.  Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için gerekli şartları sıralayan Bakan Selçuk, “Belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalıya aylık bağlanmasına imkân bulunmamaktadır” dedi. Selçuk, “Diğer taraftan, emeklilik sistemlerinde yaş şartı, 08.09.1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunda yapılan düzenlemeyle 58 ve 60 olarak belirlenmiş ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı Kanunda yaş şartı 58 ve 60 yaş olarak belirlenmekle birlikte, yine kademeli geçiş süreci öngörülerek yaş şartı kademeli olarak 65’e yükseltilmiştir” açıklamasında bulundu.  

İktidar feryatları duymuyor

Gürer, sayıları 5 milyonu aşan EYT’lilerin gözünün kulağının, emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemede olduğuna dikkat çekti. AKP iktidarı döneminde yapılan düzenlemeyle milyonlarca kişinin mağduriyetinin katladığına  dikkat çeken  Ömer Fethi Gürer, “EYT’lilerin beklentilerine kulak verilmeli ve bu konuda oluşan haksızlık ve mağduriyet mutlaka giderilmelidir. Selçuk’un, soru önergemize verdiği cevaptan da anlaşıldığı üzere, EYT’lilerin mağduriyeti AKP iktidarı döneminde çözülecek gibi görünmüyor. Cumhur ittifakı EYT’lileri görmezden geliyor. Pandemi döneminde işten çıkartmalar arttı. Çok iş yeri çalışma koşulları değişti. Bu da daha çok kişinin işinden olmasına neden oldu. Emekliliği hak ettiği halde yaşa takılan ve mağdur binlerce çalışan var. Bu konuda düzenleme yapılması şiddetle ihtiyaç halinde, ancak iktidar feryatları duymuyor ve her geçen gün sorunlar katlıyor. Sorunun mutlaka çözülmesi de şart” diye konuştu.

Haber: Ahmet Terzi - Ankara

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