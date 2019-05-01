Cumhur ittifakı AKP’ye ağır mı geliyor?

Reuters’ta yer alan haberde bir AKP’li üst düzey yetkilinin, MHP ile ittifaktan beklendiği kadar katkı sağlanmadığını, partinin daha ‘milliyetçi’ bir görüntü vermeye başladığını ve bunun bazı zararlarını gördüklerini belirttiği ifade edildi.

Buna göre “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimde yüzde 18.81 oy aldıkları ifadesi ittifak açısından ortaya çıkan çatlağı büyüttü. Sonuçta MHP bu ittifaktan büyük fayda sağladı, bizden bile fazla” diyen AK Partili yetkili şöyle devam etti; “İstanbul seçimlerinin tekrarı için YSK’ya başvuru yapıldı. Bu karara göre ittifakın durumu da belli olur. Kısa sürede ittifakın nereye evrileceğini söylemek kolay değil ama kırılma artık gözle görülür bir hal aldı.” Haberin devamında şu ifadelere yer verildi; “Partide bazı önemli isimlerin MHP ile ittifaka net şekilde tavırlı olduğunu kaydeden bir başka AK Partili yetkili, ‘Bahçeli’nin öngörülmezliği işleri zorlaştırıyor’ dedi. Bazı AKP’li yetkililer, bazı belediye başkanlıklarının kaybedilmesinin sorumlusu olarak MHP’yi gösterirken, AK Parti’nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi de, ‘İttifaklar olmasaydı İzmir’de kazanmıştık’ demişti. Reuters’a konuşan MHP’li bir yetkili ise AK Parti ile son dönemde bazı alanlarda farklı değerlendirmelerin iyice su yüzüne çıktığını belirterek, ‘Bu ittifak bitecekse bitiren taraf biz olmayacağız’ dedi. *** Bahçeli: İttifaka sadığız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı için verdikleri sözlere sadık olduklarını ve yeni bir ittifak arayışları olmadığını vurguladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ açıklamasıyla ilgili, “Seçimler öncesi ‘Kürdistan’da kazanacağız, batıda AKP ile MHP’ye kaybettireceğiz’ diyen bölücülerle Türkiye İttifakı nasıl sağlanacaktır?” ifadesini kullandı. MHP lideri Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak Cumhur İttifakı’nı bozmak gibi bir niyetleri olmadığını söyledi. Bahçeli, ‘Türkiye İttifakı’ konusunda da bir kez daha ‘coğrafyaya göre ittifak olmaz’ dedi. ‘Cumhur İttifakı Türk milletinin takdir ve ufuk bayrağıdır, özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır’ diyen Bahçeli’nin açıklamasının bir bölümü şöyle: “İki parti arasına fitne sokmak için 31 Mart’tan alınan sonuçları ve oy oranlarını kılıf yapanların millî mensubiyetleri arızalı olduğu gibi maksatları da karanlık ve kuşkuludur. 29 Nisan sendromunu canlı tutup partimizden açıklama geleceğini söyleyen, ittifakın biteceğini ifade eden akıl ve ahlak fukaraları bir kez daha duvara toslamışlardır.”

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