Cumhur İttifakı eriyor

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin kurucusu ve CEO’su Özer Sencar, siyasi partilerin 2015’ten bu yana aldıkları oy desteklerini yayınladı.

Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırmasının; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlandırma yöntemiyle 13-18 Aralık 2022’de toplam 2 bin 77 kişiyle yapıldığı 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,11 hata payıyla CATI yöntemiyle düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. Diken’in haberine göre, yıllara göre partilerin aldığı destekler şu şekilde: AKP Kasım 2015: Yüzde 43.5 Aralık 2022: Yüzde 31.0. MHP Kasım 2015: Yüzde 9.4 Aralık 2022: Yüzde 6.1. Haber Merkezi

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