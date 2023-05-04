Cumhur seçmeni bile değişimden yana

Merkezi İzmir’de bulunan Integral Araştırma Şirketi de 20-24 Nisan tarihleri arasında İzmir’in iki seçim bölgesinde 3 bin kişi ile yüz yüze yaptığı ankette cinsiyet, yaş ve 24 Haziran seçimlerindeki oy verme davranışını kota olarak kullandı.

Bu verilerle seçmen gruplarını analiz eden siyasal iletişimci Ali Sabuktay Gazete Duvar’a değerlendirmelerde bulundu. Sabuktay, şunları söyledi: “Asıl çarpıcı sonuç, iktidar değişmeli diyenlerin yüzde 74,3 oranında olması. Toplum 14 Mayıs’ta değişim istiyor. Cumhur İttifakı’na oy verecek seçmenin bir kısmı bile aslında artık değişim zamanının geldiğine inanıyor. AKP’lilerin yüzde 15’i, MHP’lilerin yüzde 31’i iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyor. 18-24 yaş arası genç seçmenin yüzde 82’si iktidar değişmeli diyor.” Haber Merkezi

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