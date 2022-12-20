Cumhur seçmenine göre de karar adil değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı.
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Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay’da kesinleşirse İmamoğlu’nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. Araştırma şirketi Türkiye Raporu, tartışmalı kararı seçmenlere sordu. Aralık ayı anket raporunu sosyal medyadan paylaşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti ve CHP seçmenine “Mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği hapis ve siyasi yasak kararını adil buluyor musunuz?” sorusunun yöneltildiğini aktardı. Karar’ın haberine göre, iktidar ortağı olan AKP ve MHP seçmenlerinin çoğunluğunun “Hayır, karar adil değil” cevabını verdiği belirtildi. AKP seçmeni | Evet adil buluyorum: 31.8 - Hayır, karar adil değil: 35.9 - Fikrim yok: 32.4 MHP seçmeni | Evet adil buluyorum: 26.7 - Hayır, karar adil değil: 52.2 - Fikrim yok: 21.1.
Haber Merkezi
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