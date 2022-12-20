Cumhur seçmenine göre de karar adil değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı.

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