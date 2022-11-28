Cumhurbaşkanı Adayımız: Adalet

Altılı Masa’nın dokuzuncu toplantısına ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın üçüncü defa aday olamayacağını hatırlatarak, ‘Bizim 13. Cumhurbaşkanı adayımız belli, adı ‘Adalet’ dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa’nın 9. toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı. Altılı Masa, Bilkent Otel’de parlamenter sisteme dönüş modelini açıkladı, ardından DP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Zirve öncesinde Gültekin Uysal açıklamalarda bulundu.

YOKSULLUĞU YAYDILAR

Uysal, halkın yüzde 65’i parlamenter sisteme geri dönmek istediğini belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ekonomide batıl fikirler getirip, halkın sofrasındaki ekmeği çaldılar. Enflasyonu patlatıp, yoksulluğu 81 şehre, 922 ilçeye, binlerce köy ve mezraya yaydılar. Milyonlarca göçmen ile demografik yapımız tehlikeye girdi. Gençleri doğdukları topraklarda gelecek kuramayan bir ülkeden daha büyük felaket olamaz. 20 yılda ne hale geldiğimiz ortada, şimdi 5 yıl daha istiyorlar. 20 yıldır yönetimde kim vardı? Bu millete yüklü bir fatura çıkardılar, şimdi o faturayı da Türk milletine ödetiyorlar ve 5 yıl daha ödetmek istiyorlar.”

ADAYIMIZ BELLİ, ADI ‘ADALET’

Altılı Masa’nın adayı konusuna da değinen Uysal şunları vurguladı: “Bizim 13. Cumhurbaşkanı adayımız belli, adı ‘Adalet’… Ülkeye adaleti getirecek, sefaleti yoksulluğu, adam kayırmayı, kravatlı soygunu, fetret dönemini bitirecek. Adımız değil alnımız ak olacak. Zihinlerde yaratılan düşmanlığı, kutuplaşmayı sona erdirecek. Altılı masa bunları yapacak çünkü Türk milleti ve Cumhuriyet, dört nala felakete gidiyor.”

Haber Merkezi