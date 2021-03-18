"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Cumhurbaşkanı Erdoğan - AB yönetimi görüşmesine ilişkin açıklama

18 Mart 2021, Perşembe 23:40
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında yarın yapılacak görüşmenin iş birliğine dayalı ilişkinin nasıl geliştirileceğine odaklanacağını bildirdi.

Yarın video konferansla yapılacak görüşme hakkında gazetecilere bilgi veren AB yetkilisi, 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi'nde AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin zirveye hazırlık amacı taşıdığını belirtti.

AB yetkilisi, "Görüşme, Doğu Akdeniz'de istikrarın nasıl sağlanabileceğine ve Türkiye ile karşılıklı çıkara ve iş birliğine dayalı ilişkinin nasıl geliştirileceğine odaklanacak." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin de ele alınmasının beklendiğini kaydeden yetkili, olası Kıbrıs müzakereleri ve Libya gibi bölgesel konuların da gündeme gelebileceğini aktardı.

AB ile Türkiye arasında ilerletilmiş bir gündemin "Türkiye'nin AB ile çalışmasına ve gerilimi düşürmesine bağlı olduğu" görüşünü dile getiren yetkili, iki tarafın bu gündem çerçevesinde ekonomi, ticaret, halklar arasındaki temaslar, göç iş birliği ve sektörel politikalar alanında artırılmış diyalog gibi konularda çalışabileceğini vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tehlike çanları çalıyor

    ÖSYM, 1.4 milyon TL başvuru ücreti topladı

    Gergerlioğlu kararına tepki: Millet iradesi ve hukuk ayaklar altında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan - AB yönetimi görüşmesine ilişkin açıklama

    Küresel salgında son gelişmeler

    Türkiye'de 20 bin 49 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Gergerlioğlu: Haklıyız o yüzden güçlüyüz

    Çiftçiden 1350 TL’ye alındı, 2100 TL’ye ithal edilecek

    Putin, Biden'e çevrim içi münazara teklif etti

    Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı değerlendi

    Almanya: HDP'nin PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz

    DSÖ'den 'AstraZeneca aşısının kullanımına devam edin' çağrısı

    'AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım planını askıya aldı' iddiası

    AB: Türkiye ile ilgili endişelerimiz artıyor

    "AB ile iş birliğimiz barış, refah ve istikrar getirmeye devam edecek'

    Myanmar'daki protestolarda ölü sayısı 217'ye yükseldi

    'Biden'a sağlıklar dilerim'

    Bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı

    Rusya: Biden’ın sözleri çok kötü
    📷

    Çanakkale Geçilmez!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30 model 94 ruhu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Kürt’üm, doğruyum, çalışkanım...
    Ahmet BATTAL

    MHP’den, AKP’ye kapatma dâvâsı
    Cevher İLHAN

    “Siyasî darbe operasyonu”
    Genel

    Gergerlioğlu kararına tepki: Millet iradesi ve hukuk ayaklar altında
    Faruk ÇAKIR

    Kaç yanlıştan bir doğru çıkar?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bize Kur’ân yeter” diyenlere ne yapmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk Meşrûtî Meclis

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.