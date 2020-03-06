Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

06 Mart 2020, Cuma 14:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki ateşkesle ilgili, "Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız." dedi.
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Erdoğan, "Amacımız Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki siyasi süreci işletmek ve Suriye iç savaşını sona erdirmektir." ifadesini kullandı.
İdlib'deki gözlem noktaları konusunda Erdoğan, "Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. Şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." diye konuştu.
AA
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