Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki ateşkesle ilgili, "Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız." dedi.

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