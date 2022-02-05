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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail doğal gazını kullanırız

05 Şubat 2022, Cumartesi 18:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail gazını ülkemizde kullanırız, Avrupa’ya geçişi için bir çalışmanın içine gireriz” dedi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak için izlediği politika çerçevesinde İsrail gazı yeniden gündemde. Daha önce de zaman zaman gündeme gelen bu konudaki son çıkışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “İsrail doğal gazını ülkemizde kullanırız, kullanmanın ötesinde Avrupa’ya geçişi için de müşterek bir çalışmanın içerisine gireriz. Şimdi Sayın Herzog’la da inşallah Türkiye ziyaretinde bu konular bizim gündemimizde olacak” dedi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan, Arnavutluk ziyareti dönüşünde yine uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirme benzer ifadeleri kullanmış ve “Eğer İsrail gazı Avrupa’ya gidecekse bu iş Türkiyesiz olmaz” demişti. İran’dan gaz akışında yaşanan problem Türkiye’nin sanayide kullanılan gazı kısmasına sebep olmuş ve üretici zora düşmüştü. Bu bakımdan Türkiye’nin enerjide kaynak çeşitliliğini arttırması oldukça önemli. Peki İsrail gazının kullanılması Türkiye için ne kadar mümkün?

Engeller çok fazla 

Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği (OME) Hidrokarbonlar Müdürü Sohbet Karbuz’a göre, İsrail gazı Türkiye’nin enerjide arz güvenliği ve güzergâh çeşitliliğinin güçlenmesi için iyi bir alternatif. Ancak Karbuz, İsrail gazının fizikî olarak Türkiye’ye ulaşmasının önünde çok önemli engeller olduğuna işaret ediyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin tavrı da İsrail gazının Türkiye’ye taşınması noktasındaki problemlerden biri olduğuna dikkat çeken Karbuz, “Gazın Türkiye’ye gelmesi için kurulacak hattın geçtiği bölgede Güney Kıbrıs Rum Kesimi bir hak iddiasında bulunuyor. Orada tek taraflı olarak bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etti. Boru hattını geçirmek istediniz, size engel olacaktır. Basit bir örnekle Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu istedi. Ne yapacaksınız. Bu raporu verdiğinizde o ülkeyi tanımış olacaksınız. Başka sorunlar da var ayrıca. Yani hukuki ve politik olarak da İsrail gazının Türkiye ulaşmasının önündeki engeller güçlü.”

Haber Merkezi

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