Cumhurbaşkanı icrai yetki kullanmasın

Denge ve Denetleme Ağı, ‘parlamenter sisteme’ ilişkin hazırladığı raporda cumhurbaşkanın icraî yetki kullanmaması gerektiğini vurguladı, seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi gerektiğini belirtti.

DDA’nın hazırladığı raporda, cumhurbaşkanının parlamenter sistemin gereği olarak icraî herhangi bir yetki kullanmaması gerektiği, cumhurbaşkanının bütün işlemlerinin karşı imza kuralına tabi olması gerektiği, cumhurbaşkanına herhangi bir düzenleyici işlem yetkisi tanımlanmaması gerektiği belirtildi. Yargı alanına dair de düzenlemeler öngören DDA, Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değişmesi gerektiğini, AYM’nin oluşumunda yürütmenin yetkisinin en aza indirilmesi gerektiğini ifade etti. Gazete Duvar’ın haberine göre, belediyeler ve hükümet temsilcilerinin kamu kaynakları kullanarak seçim propagandası yapmasının yasal düzenlemeyle engellenmesi gerektiğini gerektiğini belirten DDA, yerel yönetimlerin idarî ve malî özerkliğini sağlayacak adımlar atılması gerektiğini de raporunda vurguladı. Haber Merkezi

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