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16 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Cumhurbaşkanı seçim propagandası yapamamalı

16 Mart 2022, Çarşamba
AKP ve MHP seçim kanununda değişiklik öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Cumhur İttifakı’nın teklifinde, seçim sürecindeki yasakları düzenleyen kanun maddesinden ‘Başbakan’ ibaresinin çıkarılması öngörüldü fakat partili cumhurbaşkanına yönelik propaganda yasağına ilişkin bir ifade yer almadı. Anayasa hukukçularına göre yeni teklifte ‘Başbakan’ ifadesinin yerine ‘Cumhurbaşkanı’ sıfatı getirilmeliydi. 

Atılmayan bu adımla cumhurbaşkanının propaganda faaliyetinin yasal zemininin hazırlandığını belirten hukukçulara göre, ‘Başbakanlık’ sıfatının ‘Cumhurbaşkanı’ ile ikame edilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk. Gazete Duvar’ın haberine göre, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Levent Köker’e bugün yürürlükte olan sistemde yürütme organının “başı”, hatta yürütme organının “kendisinin” cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, “Dolayısıyla onun propaganda yasağının devam ettirilmesi gerekirdi. Yani içinde ‘başbakan’ geçen kanunlardan ‘başbakan’ çıktı.  Yerine ‘cumhurbaşkanı’ ifadesi getirildi. Burada da böyle bir şey yapılması gerekirdi” değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi

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