Cumhurbaşkanı toplumun yarısıyla kavgalı olmamalı - Partili cumhurbaşkanlığı adaletsizlik getirdi

HABER - SEDAT SERDAR

[email protected]

CUMHURBAŞKANLIĞI FAZLA SİYASİLEŞTİ

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı’nın fazla siyasîleşmesini doğru bulmadığını belirterek, “Toplumun yarısıyla kavgalı bir Cumhurbaşkanı profili benim muhafazakârlık anlayışımla uyuşmuyor” diye konuştu. Taşgetiren, tek adam rejimiyle hukuksuzlukların, adaletsizliklerin yaşandığına da dikkati çekti.

HELALLEŞME ÇAĞRISINI ÖNEMSİYORUM

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun “Biz yanlışlar yaptık geçmişte, helalleşelim” çağrısını önemsediğini ve doğru bulduğunu dile getiren Ahmet Taşgetiren, “Helalleşelim diyen, hatasını anlayana ‘yok kardeşim’ denir mi? Böyle bir şey deme hakkını da zaten kendimde görmüyorum. Helalleşip ve partisini de bu düzelme sürecine soktuysa, iyi birşeydir” dedi.

***

Partili cumhurbaşkanlığı adaletsizlik getirdi - Cumhurbaşkanı toplumun yarısıyla kavgalı

Yazar Ahmet Taşgetiren, “Toplumun yarısıyla kavgalı bir Cumhurbaşkanı profili benim muhafazakarlık anlayışımla uyuşmuyor” dedi.

Hür Asya TV ‘de canlı yayın konuğu olan Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cemil Said Demirdöğmez’in sorularını cevapladı. Gündem hakkında konuşan Taşgetiren, “Deprem, yeryüzünün bir gerçeği. Dünyadaki bütün insanlar da bunun farkında ve ona göre önlem alıyorlar. Deprem olsun, fırtına olsun, sel felaketi olsun buna benzer afetler bazen büyük felaketlere sebep olabiliyor. Tabi bunlar olurken insanoğlu da buna çare üreterek gelmiştir bugüne kadar. Hele ki biz, depremler ülkesiyiz. İşte tarihte Erzincan’da, İstanbul’da Marmara depremi ve bunun gibi bir çok felaketlere maruz kaldı ülkemiz. Ben Marmara depremi olduğunda tam 24 yıl önce bir yazı yazmıştım o depremle alakalı. Şimdi yıl olmuş 2023 o yazıyı bugün yayınlasam da aynı şeyleri yazmış olacağım. O günün manşetlerini alın bugüne getirin, göreceksiniz değişen bir şey yok. Bunların hepsi yönetim biçimiyle ve becerisiyle alakalı olan şeyler” dedi.

Yönetim sorunu var

Taşgetiren, “Organizasyon ve koordinasyon dediğiniz şey ülkenin bütün güçlerini belli zamanlarda gerekli yerlere sarf edebilmektir. Bunu göremedik. Bir defa ordu dahi geç kaldı. Ordunun özellikle böyle felaket zamanlarında hemen devreye sokulması lazım. Valilerin ordu birliklerini hemen sahaya sürmesi gerekiyordu. Ancak koordinasyonsuzluk sebebiyle belki orada mevcut sistemin tek merkeze bağlı yapısının da etkisini görmekteyiz. O tek merkez kim, sayın Cumhurbaşkanı. Yani herkes onun gözünün içine bakıyorsa zaten burada genel olarak bir yönetim sorunu var demektir. Büyük bir yıkım var. Kolay düzelmeyecek. Halkımız da bu konuda büyük fedakarlık gösterdi, kolay değil. Bizim milletimiz geçmişte savaşa kadınlar kundaklarında mermi taşımışlardır cepheye. Aynı şekilde aynı fedakarlığı görüyoruz burada. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir an önce bu durumun en azından daha az bir yıkımla geçmesi için bir şeyler yapılır” ifadelerini kullandı.

Bu hukuksuzluklar olmamalıydı

Son dönemlerde artan adaletsizliklere, hukukun çarpık işleyişi, yolsuzluklara, liyakatsizliklere dikkati çeken Taşgetiren, “Bu hukuksuzluklar olmamalıydı. Yani KHK tırpanı ile binlerce insanı haklı haksız -ki çoğu da haksız- olarak işten atıldı, içeri alındı. Bunlar olmamalıydı. Aynı fikirde olmayan insanlara haksızlık yapılmamalıydı. Mesela ben Cumhurbaşkanı’nın fazla siyasileşmesini doğru bulmuyorum. Toplumun yarısıyla kavgalı bir Cumhurbaşkanı profili benim muhafazakarlık anlayışımla uyuşmuyor. İşte şimdi bu bir sınav. Muhalefet bu noktada ne vaat ediyor insanlara bu önemli. CHP’nin geçmiş dönemde bir hayli günahı oldu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kalktı bir gün dedi ki, “biz yanlışlar yaptık geçmişte. Helalleşelim.” Ben bu sözleri önemsiyorum. Helalleşelim diyen, hatasını anlayana “yok kardeşim” denir mi. Böyle bir şey deme hakkını da zaten kendimde görmüyorum” diye konuştu.

CHP hatasını anladı, Helallik istedi

Yazar Ahmet Taşgetiren, “CHP’nin geçmiş dönemde bir hayli günahı oldu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kalktı bir gün dedi ki, “biz yanlışlar yaptık geçmişte. Helalleşelim.” Ben bu sözleri önemsiyorum. Helalleşelim diyen, hatasını anlayana “yok kardeşim” denir mi. Böyle bir şey deme hakkını da zaten kendimde görmüyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi