Cumhurbaşkanına hakaret cezaları ihlâl sayılacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) Cumhurbaşkanına hakaretin cezalandırılmasıyla ilgili 299’uncu maddesinin Avrupa hukuk normlarıyla uyuşmadığına hükmeden 2021 yılında verdiği ‘Vedat Şorli’ kararı kesinleşti.

Gazete Duvar’ın haberine göre, kararın kesinleşmesinin ardından hukukçu Turgut Kazan, “AİHM’nin ŞORLİ kararı kesinleşmiştir. Artık Cumhurbaşkanına hakarete ilişkin TCK/299’dan verilen tutuklama ve mahkûmiyet kararları mutlaka İHLAL sayılacaktır. Ve hükmolunacak tazminat için o karardan sorumlu savcılarla/yargıçlara rücu olasılığı doğacaktır. Bu gerçek bilinmelidir” ifadelerini kullanmıştı. Haber Merkezi

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