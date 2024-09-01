Cumhurbaşkanının atama yetkisi genişletildi

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik yapılmasına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yürürlüğe girdi. Söz konusu kararnameye göre kamudaki çeşitli kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak. Yapılan bu değişiklikle beraber Cumhurbaşkanlığı makamının atama sürecindeki etkisi artırılmış oldu. AA

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