Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada, aşılama takvimi ve Kurban Bayramı tatili var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Aşılama ve bayram tatili ön planda Toplantıda, aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

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