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8 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mağduriyet doğuruyor

07 Haziran 2020, Pazar 23:06
Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, memur olarak çalışanların kendi branşlarına atanmasını engelleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin mağduriyet oluşturduğunu ve bu mağduriyetin giderilmesi ile ilgili çalışma yapılır yapılmayacağını sordu.

Karaduman Oktay’ın cevaplandırılmasını istediği önergesinde şu soruları yöneltti:

“Atama tarihine 6 gün kala mevzuat değişikliği yapıldığı doğru mudur? Hâlihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların bu atamada kapsam dışı bırakılmasının sebebi nedir? Daha önce böyle bir düzenleme yapılmış mıdır? Düzenlemeden doğrudan etkilenecek olan toplam kişi sayısı kaçtır? Bu düzenlemede en temel hak ve özgürlüklerden birisi olan ve Anayasanın 10. maddesi kapsamında düzenlenen “eşitlik” ilkesi açısından değerlendirme yapılmış mıdır?” 

Ankara – Recep Gören

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