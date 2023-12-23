Cumhurbaşkanlığı sistemi en büyük beka sorunu

İYİ Partili Cihan Paçacı, “Türkiye’yi bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemizin en büyük beka sorunu hâline gelmiştir. Gelin, demokrasinin tam olarak işlediği parlamenter sisteme geçecek çalışmaları başlatalım” dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, TBMM Genel Kurulu’nda; “Sayın Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararı, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan hukuki kriz, yargının siyasallaşmasının sonucudur. Bugün gelinen noktada, her kesimin uymasının zorunlu olduğu Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması hukuk devleti olma özelliğimizin yitirildiğinin de göstergesidir” dedi. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokratik dengeyi zayıflatmış, kuvvetler ayrılığı ilkesini erozyona uğratmış, ekonomiyi krizden krize sürüklemiş, temel hak ve özgürlükleri kısıtlamış, özetle yolsuzlukları, yasakları ve yoksulluğu arttıran bir düzeni ortaya çıkartmıştır. İyi işleyen bir demokratik hükümet sistemine sahip olmak için iki temel prensibin bir arada bulunması gerekiyor. Bunlar etkili denetim yapısı ve denge denetleme araçlarının bulunmasıdır. Bugün ülkemizde uygulanmakta olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu özellikleri taşımayan otoriterleşmiş bir sistemdir” dedi.

Gelecek nesiller için...

Milletvekili Cihan Paçacı, konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığı sistemi devletimizin bütün köklü sistemlerini zayıflatmış, devletin sahip olduğu kurumsal hafızayı yok etmiş ve binlerce yıldır süregelen devlet geleneğimizin yarattığı birikimi açıkça tasfiye etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Türkiye’yi bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştıran bu sistem ülkemizin en büyük beka sorunu hâline gelmiştir. Gelin, demokrasinin tam olarak işlediği, bireysel hak ve özgürlüklerin var olduğu, hakkın, hukukun ve adaletin adil ve tarafsızca uygulanacağı parlamenter sisteme geçecek çalışmaları başlatalım. Kendimiz için olmasa da gelecek nesiller için bunu yapalım.” ifadelerini de kullandı.