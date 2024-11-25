“Cumhurbaşkanlığı tasarruf yapacak mı?” sorusu cevapsız kaldı

Demokrat Partisi Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, geçtiğimiz Mayın ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevaplaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde, “Vatandaşın büyük tepkisine neden olan Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar ve saraylar tasarruf kapsamında mı?” sorusunu yöneltti.

Bu israfa can dayanmaz

İsrafa vergi dayanmıyor Bakan Şimşek, önergeye verdiği cevapta Cumhurbaşkanlığı sorusuna cevap vermedi. Altıntaş’ın soru önergesine 6 ay sonra gelen cevapta Bakan Şimşek, “Genelgenin uygulanması ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli tedbirler alınacak, her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacaktır” ifadelerini kullandı. Mehmet Kara - ANKARA

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