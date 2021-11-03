CUMHURBAŞKANLIĞININ VERİLERİNE GÖRE YOKSUL AİLELERİN SAYISI 2020 YILINDA 2019’A GÖRE YÜZDE 102 ARTTI. 2019’DA 3.28 MİLYON KİŞİ SOSYAL YARDIMLARDAN FAYDALANIRKEN, BU SAYI 2020’DE 6.63 MİLYONA YÜKSELDİ.

YOKSULLUK RİSKİ EN ÇOK BİZDE

Son dönemde TL giderek değer kaybederken enflasyon da yüzde 20’ye dayandı.AB İstatistik Ofisinin verilerine göre 2015-2019 arasını kapsayan dört yıllık süreçte Avrupa’da yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en çok arttığı ülke Türkiye. oldu.

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ

2015’te halkın yüzde 26.7’si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşarken, bu oran 2019’da yüzde 33.2’ye, yani üçte bire yükseldi. Türkiye yoksulluk riskinde 36 ülke içinde 6. sırada. İlk sırada yüzde 50.8 ile Arnavutluk var.

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Cumhurbaşkanlığı verileriyle yoksullaşma itirafı

Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2019 yılında 3,28 milyon kişi sosyal yardımlardan faydalanırken, bu sayı 2020’de 6,63 milyona çıktı.

Türkiye’de sosyal yardım alan hane sayısı son 1 yılda ikiye katlandı. Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2019 yılında 3,28 milyon kişi sosyal yardımlardan faydalanırken, bu sayı 2020’de 6,63 milyona yükseldi. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin verilerine göre de 2015-2019 arasını kapsayan 4 yıllık süreçte Avrupa’da yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en fazla arttığı ülke Türkiye oldu. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de son dönemde Türk lirası giderek değer kaybederken enflasyon da yüzde 20’ye dayandı. Covid-19 salgınının ekonomiye etkisi tartışılırken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın verilerine göre yoksul ailelerin sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 102 arttı.

En büyük artış Türkiye’de

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’nda yer alan bilgilere göre 2019’da 3 milyon 283 bin hane sosyal yardımlardan yararlandı. Bu sayı 2020’de 6 milyon 631 bin kişiye yükseldi. Sosyal yardım alan hane sayısı 2018’de 3 milyon 495 bin ve 2017 yılında 3 milyon 201 bin idi. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre 2020 yılında 7 milyon 811 bin kişinin genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılandı. Eurostat tarafından açıklanan yoksulluk ve sosyal dışlanma verilerine göre yoksulluk riski en fazla Türkiye’de arttı. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinde 36 Avrupa ülkesinde 2015 ve 2019 yılları arasındaki değişime bakıldığında en büyük artış Türkiye’de yaşandı. 2015’te Türkiye’de halkın yüzde 26,7’si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşarken, bu oran 2019 yılında yüzde 33,2’ye kadar yükseldi.

36 ülke içinde 6. sırada

36 ülkenin 28’inde yoksulluk riski 4 yıllık bu dönemde düşüş gösterirken 8 ülkede arttı. Türkiye’nin dışında bu ülkeler Lüksemburg (1,6 yüzde puan), Norveç (0,9 yüzde puan), İsviçre (0,9 yüzde puan), Fransa (0,3 yüzde puan), İsveç (0,3 yüzde puan), Estonya (0,1 yüzde puan) ve Hollanda (0,1 yüzde puan). Peki, yoksulluk riskinde Türkiye Avrupa’da kaçıncı sırada? Türkiye’de 2019 yılı itibariyle halkın yüzde 33,2’si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu da halkın üçte biri demek. Türkiye 36 ülke içinde 6. sırada. İlk sırada yüzde 50,8 ile Arnavutluk var. Ardından Karadağ (yüzde 36,3), Romanya (yüzde 35,8), Kuzey Makedonya (yüzde 34,1) ve Bulgaristan (yüzde 33,6) geliyor. AB ortalaması yüzde 21,9. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en düşük olduğu ülkeler ise İzlanda (yüzde 11,3), Çekya (yüzde 11,5), Slovakya (yüzde 13,8). Bu oran Almanya’da yüzde 22,5 ve İngiltere’de yüzde 22,8.

Haber Merkezi