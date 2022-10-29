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30 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Cumhuriyet adalettir, hürriyettir, demokrasidir

29 Ekim 2022, Cumartesi 20:16
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Cumhuriyet adalettir. Cumhuriyet hürriyettir. Cumhuriyet demokrasidir. Cumhuriyet milletin sesi, milletin iradesidir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Cumhuriyet adalettir. Cumhuriyet hürriyettir. Cumhuriyet demokrasidir. Cumhuriyet milletin sesi, milletin iradesidir. Hülasa cumhuriyet bugün milletimizin çektiği her türlü sıkıntıya, derde, tasaya kalıcı bir tedavi, bir reçetedir” dedi. Mesajında, “Bitap düşmüş milletimizin ayağa kalkması, harap olmuş vatanımızın yeniden imarı ve kati zaferin, zafere ulaşırken sarf ettiklerimizin milletimiz için belirlediği istikamet doğrultusunda atılmış en önemli adım Cumhuriyet” diyen Uysal, “Cumhuriyetin ne olduğunu bizlere anlatacak en yetkin şey; manasına ve değerlerine sahip olduğumuz dönemde milletimizin başardıklarıdır. Dara düşürülmek istendiğimizde başarımızın, birliğimizin, dirayetimizin parolasıdır Cumhuriyet. Yıkılmış bir ülkeyi doğrultandır cumhuriyet. Cumhuriyet fabrikalardır. Cumhuriyet milletin bereket dolu küfesidir. Cumhuriyet su tutan barajlar, başaklarla dolu tarlalardır” şeklinde konuştu.

EŞİT VATANDAŞ, EŞİT REFAH

Uysal, “Cumhuriyetidelik pabucu yamayandır. Cumhuriyet, bu topraklarda doğana bu topraklarda hayal kurdurandır. Cumhuriyet vatandaşı eşit bilendir. Cumhuriyet refahı eşit dağıtandır. Cumhuriyet milletin sesi, milletin iradesidir. Hülasa cumhuriyet bugün milletimizin çektiği her türlü sıkıntıya, derde, tasaya kalıcı bir tedavi, bir reçetedir” ifadelerini de kullandı.

TÜRKİYE ‘ADALET VE DEMOKRASİ’ DİYEREK KALKINACAK

Uysal, ayrıca, şunları söyledi: “Unutulmamalıdır ki bugün milletimizin maruz kaldığı her soruna sebep; cumhuriyet ve değerlerinden uzaklaşmaktan ötürüdür. Kendi hesapları için cumhuriyeti ve değerlerini hesabın dışına atanlar yüzünden milletimiz yeniden sefalete, yine adaletsizliğe, eşitsizliğe ve mahiyeti değişse de türlü işgallere maruz kalmaktadır. Cumhuriyet yara aldıkça milletimizin dirliği, birliği yara almaktadır. Türkiye bir asır evvel olduğu gibi ancak ve ancak ‘cumhuriyet’ diyerek, ‘adalet ve demokrasi’ diyerek kalkınacak, hedeflediği noktaya ulaşacaktır.”

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