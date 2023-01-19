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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi

19 Ocak 2023, Perşembe 22:55
Reuters, Türkiye’de iktidarın değişmesi durumunda, Erdoğan’ın birbiri ardına açıkladığı destek paketlerinin Hazine’ye baskı yapacağını ve bunun başkasının sorunu olacağına dikkat çekti.

Bu seçimi ‘yol ayrımı’ olarak nitelendiren Reuters, kısa vadeli politika belirsizliğinin yaşanabileceğini söylerken, piyasa oynaklığı ihtimaline de değindi. Ekonominin Erdoğan iktidarının aşil tendonu olduğunun söylendiği analizde, yükselen enflasyon ve dövizdeki düşüşün vatandaşları zorladığına vurgu yapıldı. Bununla birlikte analizde, “Genel seçimler, Cumhuriyet’in yüzyıllık tarihinde belki de en önemli seçim olacağını ve enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı kriziyle sarsılan Türkler için bir yol ayrımına işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı. Jonathan Spicer, Marc Jones ve Canan Sevgili’nin imzasının bulunduğu analizde, artan enflasyon ve TL’deki değer kayıplarına karşı, Türklerin yakın zamanda “Erdoğan ile devam” ya da “liberal geleneksel politikalara dönüş” kararı vereceği kaydedildi. 

Haber Merkezi

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