Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız

6’lı Masa: Ortak adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak, Meclis çoğunluğunu alacağız

FARKLILIKLARI ZENGİNLİK KABUL EDİYORUZ

“Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıkları zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzur ve barışı sağlamak, çoğulcu demokratik Türkiye’yi inşa etmek için bir aradayız.”

ŞAHIS DEVLETİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

“Sorunları her geçen gün ağırlaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, keyfilikle ve kural tanımazlıkla Türkiye Cumhuriyetini bir şahıs devletine dönüştürmesine ve 85 milyonu uçuruma sürüklemesine izin vermeyeceğiz.”

EMİN ADIMLARLA HEDEFE İLERLİYORUZ

“Hedefine emin adımlarla ilerleyen 6’lı masanın göstereceği ortak Cumhurbaşkanı adayı Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu kazanacak.”

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Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasî partinin ortak metninde cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracaklarına dikkat çekildi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş amacıyla bir araya gelen ‘Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin 7.si gerçekleştirildi. Toplantının ardından altı liderin de imzasının bulunduğu ortak yazılı açıklamada, “Altılı Masa olarak her zaman vurguladığımız gibi, bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır” denildi. Açıklamada, “Milletimiz müsterih olsun! Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları her geçen gün ağırlaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, keyfilikle ve kural tanımazlıkla, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir şahıs devletine dönüştürmesine ve 85 milyonu uçuruma sürüklemesine asla izin vermeyeceğiz” mesajının altı çizildi.

Huzur ve barış sağlanacak

“12 Şubat 2022 tarihinde CHP ev sahipliğinde toplantıların başladığına dikkat çekilen açıklamada şunlar söylendi: “Gerçekleştirdiğimiz ilk altı toplantıda siyasi tarihimizde ender görülen bir işbirliği anlayışı içinde önemli mesafeler aldık. Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız.”

Yönetenler zenginleşirken halk fakirleşiyor

Açıklamada, “Önemle bir kez daha vurgularız ki, halkın gerçeklerinden tamamen kopmuş siyasi iktidar, çarpıtma ve algıyla gerçeklerin üzerini örtebileceğini sanan beyhude bir çaba içerisindedir. İktidarın yarattığı yozlaşma öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, borsa manipülasyonlarıyla bir avuç yandaşın zengin edilerek küçük yatırımcının yok edilmesi dahi bu dönemde yaşanmıştır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla hem de kamu bankaları üzerinden borsa manipülatörleri kurtarılmaya çalışılmıştır. Gençlerimiz daha iyi yaşam koşulları ve özgürlük için başka ülkelere giderken, kamuda dört beş maaş alanlar lüks ve şatafat içinde yaşamlarını sürdürmekte; ülkeyi yönetenler zenginleşirken geniş halk kitleleri fakirleşmektedir. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye rahat bir nefes alacak

Altılı Masanın ortak Cumhurbaşkanı adayının, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Yeni bir yönetim anlayışı ve siyaset kültürüyle ülkemiz hızla kutuplaşma girdabından çıkartılacak, inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle hiç kimse ötekileştirilmeyecek, temel hak ve özgürlükler güvenceye kavuşacak, gençlerin önündeki tüm engeller kaldırılacak, kamuda israfa son verilecek, siyasi ahlak kanunu yürürlüğe girecek, yolsuzlukla ve yozlaşmayla etkin mücadele edilecek, güçlü kurumlar tesis edilecek, tüm terör örgütlerinin, yeraltı suç örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının üzerine kararlılıkla gidilecek, güzel ülkemizin hiçbir çocuğu yoksulluğa mahkûm edilmeyecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Adalet, huzur ve barış tesis edilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, yaptığı açıklamada, “Ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyet’imiz demokrasi ile taçlanacak” dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Milletimizin hiçbir ferdinin inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle ötekileştirilmeyeceği, ‘eşit vatandaşlık hukuku’nun muhakkak işletileceği, kaynakların heba edilmediği, demokrasinin hakim olacağı bir Türkiye’yi kurmaya kararlıyız” dedi.

Milletimiz müsterih olsun

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ise, “Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa süreci için kararlılıkla ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun” dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugün değerli genel başkanlarla yarının Türkiye’si adına önemli kararlar aldık” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye’nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için, başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” diye yazdı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak” dedi.

Ankara - Recep Gören