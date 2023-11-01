Cumhuriyetin gerçek sahibi Bediüzzaman ve Yeni Asya’dır

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz izkitap fuarında konuştu: “Bu ülkenin gerçek ve samimi cumhuriyetçileri Bediüzzaman, onu doğru anlayan talebeleri ve Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’dır.”

İzmir’de gerçekleşen kitap fuarında kitaplarını imzalayan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, kitap fuarının konferans salonunda 29 Ekim günü verdiği “Hürriyet ve Adalet” konulu seminerde, “Gerçek cumhuriyetin tam manasıyla ne olduğunu ve nasıl anlaşılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bediüzzaman’ın fikirlerini okuyup anlamamız ve süreci bu fikirlerle değerlendirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Güleçyüz konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bediüzzaman’ın meşrutiyet döneminde kullandığı “Riyaset-i şahsiyenin katiyen aleyhindeyim” ifadesini Türkiye’nin tek adam rejimine geçişe zorlandığı süreçte ısrarla dikkatlere sunduk. Eski Said döneminden itibaren eserlerinde “Zaman şahıs zamanı değil, şahs-ı manevi ve cemaat zamanıdır” diyerek meşveret ve kamuoyunu vurgulayan Said Nursi bu tarihi sözüyle kişiye dayalı bir yönetim sistemine karşı olduğunu bir defa daha deklare ederek kayda geçirmiştir.

Cumhuriyet konusunda ise Bediüzzaman Eskişehir’de “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” diye soran mahkemeye “Eskişehir mahkeme reisinden başka daha sizler dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. Hulefa-i Raşidîn (Dört Halife); her biri hem halife, hem reisicumhur idi. Sıddık-ı Ekber (ra), Sahabe-i Kirama elbette reisicumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, hakikat-i adaleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler” demiştir. Bu ülkede gerçek cumhuriyetçiler Bediüzzaman, onu doğru anlayan talebeleri ve Yeni Asya’dır.”

Bediüzzaman’ın Cumhuriyet tarifi



Bediüzzaman İkinci Meşrutiyet döneminde yazdığı makalelerde ve konuşmalarında meşrutiyeti tarif ederken “adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvet” diye üç esası vurgulayıp en başa adaleti koyuyor. Bugün hukuk ve adalet var mı? Yargı bağımsızlığı başta olmak üzere bunun şartları mevcut mu? Ceza yargılamalarında masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsiliği ve savunma hakkı gibi adil yargılanma hakkının asgari gerekleri yerine getiriliyor mu? Ayrıca bir “dindar cumhuriyetçi” olarak Bediüzzaman, aynı mananın birbirini tamamlayıp tekâmül eden formları ve aynı silsilenin halkaları olarak meşrutiyet-cumhuriyet-demokrasi kavramlarını bir görüyor. Ve onun için asıl önemli olan, isim değil, müsemma; yani o ismin ifade ettiği muhteva ve mana.

Eskişehir Mahkemesindeki müdafaasında dindar cumhuriyeti Asr-ı Saadet modeliyle anlatırken vurguladığı gibi, “isim ve resimden ibaret” değil, “hakikat-i adaleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyet.” Yanı sıra, meşveret ve kanun hâkimiyeti. Bu esasların fiilen uygulanmadığı bir rejim, kendisine o adı verse bile, gerçek bir cumhuriyet olarak kabul edilemez. Olsa olsa, yine Said Nursî’nin tabiriyle, “cumhuriyet namı takılan bir istibdad-ı mutlak” olur. 1923’ten sonra kurulan ve bir asır geçmeden tekrar hortlatılan tek adam rejimi gibi.

İzmir - Yeni Asya