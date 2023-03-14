Çürük yapılar vakit kaybetmeden güçlendirilmeli

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası Marmara depremi için uzmanlar uyarmaya devam ediyor.
İstanbul için acele etmeliyiz
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Marmara’ya kıyısı olan kentler risk altında. Fay tek parça da kırılsa, iki parça da kırılsa 7 ve üzerinde deprem üretecek. Vakit kaybetmeden İstanbul’da 70 ile 90 bin arasında olduğu telaffuz edilen çürük yapıların güçlendirilmesi, olmuyorsa yıkılıp yeniden yapılması için enerji harcamalıyız” dedi. Özener yardım gönderecek kentlerde de lojistik birimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Haber Merkezi