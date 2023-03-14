Çürük yapılar vakit kaybetmeden güçlendirilmeli

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası Marmara depremi için uzmanlar uyarmaya devam ediyor.

İstanbul için acele etmeliyiz Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Marmara’ya kıyısı olan kentler risk altında. Fay tek parça da kırılsa, iki parça da kırılsa 7 ve üzerinde deprem üretecek. Vakit kaybetmeden İstanbul’da 70 ile 90 bin arasında olduğu telaffuz edilen çürük yapıların güçlendirilmesi, olmuyorsa yıkılıp yeniden yapılması için enerji harcamalıyız” dedi. Özener yardım gönderecek kentlerde de lojistik birimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 209

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.