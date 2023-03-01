Cürüm ve haramla helalleşilmez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan’a, “Hangi yüzle, çıkıp da, helallik istiyorsun?” diyen Akşener, “Daha dün, milletimize, ‘Bunlar kader planında olan şeyler’ diyordun.

Bugün çıkmışsın, utanmadan, onlardan, helallik istiyorsun. Daha dün, insanlarımıza, ‘ahlaksız, namussuz, adi’ diyordun. Bugün, çıkmışsın, utanmadan, onlardan helallik istiyorsun. Daha dün, feryat eden depremzedelere, ‘hain’ diyordun. Bugün, çıkmışsın, utanmadan, onlardan helallik istiyorsun… Bir Cumhurbaşkanının, vatandaşlarıyla helalleşmesi, ancak, makamın gereğini yapmakla olur. Ahlak ve erdemin gereği budur. Bir idarecinin, vatandaşlarıyla helalleşmesi, istifa ederek, hesap sorarak, sorumluları görevden alarak olur. Bunları yapmayıp, üstüne de helallik istemek, halkla ilişkiler kampanyasından başka bir şey değildir. Ayrıca, cürmün ve haramın, helalleşmesi de olmaz” dedi.

Sen bu milletle nasıl helalleşeceksin?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da vatandaşlardan helallik istemesine cevap verdi. Depremin ardından yardım bekleyen vatandaşların isyan ettiği anları paylaşan Davutoğlu, “Ey Erdoğan hele bir dinle, sen bu milletle nasıl helalleşeceksin?” ifadelerini kullandı.

ANKARA - RECEP GÖREN