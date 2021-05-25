Çürümüşlüğün resmi

Mustafa Yeneroğlu, Sedat Peker’in iddialarına ilişkin, “Cumhuriyet Başsavcılarının bu kadar delil, açıklama ve ortada 5 ton uyuşturucu varken re’sen soruşturma başlatmaması çürümüşlüğün resmidir” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardından yargının hâlâ bir işlem yapmamasına tepki gösterdi. “İçişleri Bakanlığı müfettişleri resen harekete geçemez anlıyoruz” diyen Yeneroğlu, “Fakat ‘bağımsız adaletin temsilcileri’ Cumhuriyet Başsavcılarının bu kadar delil, açıklama ve ortada 5 ton uyuşturucu varken re’sen soruşturma başlatmaması çürümüşlüğün resmidir” ifadelerini kullandı.

Bu kadar zor mu?

Yeneroğlu sosyal medya hesabından şunları kaydetti: “Nerde devletin kutsallığı söylemini duyarsanız bilin ki yine masum insanlar kurban edilecektir. Ülkemizde kamu gücünün desteği ile işlenen büyük suçlar hep devletin bekası kalkanına sığınmış. Devletin bekası söylemi adeta rant ve aklanma kapısı olmuş. Ülkemizin yarınlarını düşünenlere, ‘reis’ bunları düzeltsin diye daha da kurtarıcılık bekleyenlere sesleniyorum! Olanların sorumlusu kendisidir. 8 şiddetinde deprem yaratması gereken bu iddialara karşı siyasetin, bürokrasinin, yargının sessizliğini nasıl anlamak lazım. Uğruna hayatlarını feda edecekleri bu vatan için, bir koltuktan vazgeçmeyi göze almak bu kadar zor mu?” Ekmen de AK Partililerin bu kirli ilişkiler ağını kabullenmekte zorlandığını ve gerçeklerle yüzleşmekten başka çareleri olmadığını belirtti.

Üç maymunu oynuyorlar

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Sedat Peker’in videolu açıklamaları için, “”Hiç mi utanmıyorsunuz? Susurluk’ta 3 adamın yolu bir arabada kesişti diye raporlar hazırlanan, İçişleri Bak.’nın hapse girdiği günlerden bugüne getirdiniz ülkeyi. Kokain trafiği, intiharlar, cinayet iddiaları gırla giderken, ‘devlet’ 3 maymunu oynuyor. Devletin başı suskun! Adalet Bakanı suskun! Tamam da nereye kadar? Kaçırdığımız fırsatlar ağır maliyetlerle önümüze düşüyor. Sistem, yargı ve denetim mekanizmaları çözümün değil, adeta sorunun parçası haline gelmiş durumda. Yepyeni bir sistem, hukuk ve yargı düzeni için sandıktan başka çözüm yok!” dedi.

Özel: Keşke bakanlığa da yardım etseydi!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası oğlunun Venezuela ziyaretinin test kiti ve maske yardımı olarak açıklayan Binali Yıldırım’a cevap verdi. Bunun üzerine Özgür Özel yaptığı paylaşımda, “Mustafa Elitaş’ın ifadesiyle ülkemizin dezenfektana muhtaç olduğu için bakan eşinden dezenfektan aldığı günlerde, son başbakanın oğlu Venezuela’ya test kiti ve maske yardımında bulunmuş... Keşke Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan yardımında da bulunsaydı da kazıklanmasaydık!” tepkisini gösterdi.

Yabancı yatırımcılar da yakından izliyor

Yatırım uzmanı Işık Ökte, Sedat Peker’in YouTube’daki videolarının yabancı yatırımcılar tarafından da yakından izlenmeye başlandığını belirti.

Ökte FX TV’de Artunç Kocabalkan’ın sorularını cevaplarken “Sedat Peker’in açıklamalarının Türkiye Cumhuriyeti’nde bazı politikalarında bazı değişiklikleri yol açabileceği analizlerinden sonra TL varlık yatırımcısını da ilgilendirir hale geldi. Çünkü Londra, New York, Dubai, Singapur’da Türk varlıklarını trade edenler, ‘Bu videolarda adam ne diyecek ve ona bir cevap gelecek mi?’ sorusuna fokus olmaya başladılar. Bu değişim bence New York Times ve Le Monde’da çıkan yazılarla oldu.” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım: İddialar iftira

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in, oğlu Erkam Yıldırım ilgili olarak ortaya attığı, “Venezuela’ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gitti” iddiasını reddetti.Eski başbakan Yıldırım, Peker’in sözlerine karşılık olarak, “Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak’ta, Şubat’ta değil; geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir” dedi.

KKTC ayakta

Kuzey Kıbrıs’ta 6 Temmuz 1996’da öldürülen gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Sedat Peker’in iddialarının ardından, gazeteci örgütleri ve Kıbrıslı siyasetçiler ‘Soruşturma yeniden açılsın’ talebini dile getirdi. BBC Türkçe’nin haberine göre, Sedat Peker’in “Kıbrıs’a gönderdiğini” ileri sürdüğü kardeşi Atilla Peker, Muğla’da gözaltına alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “Kutlu Adalı cinayeti hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı” gerekçesi ile 31 Mart 2005’te Türkiye’yi mahkum ederek 95 bin euro para cezasına çarptırmıştı.

İddialar uluslar arası boyut kazanıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı iddialar tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “#memleketin durumu” etiketiyle yaptığı paylaşımda Sedat Peker’in açıklamaları üzerinden iktidarı eleştirdi. Portakal, “Sedat Peker’in uyuşturucu rotası iddialarından sonra sanmayın ki bu iddia sadece bizim ülkemizde sınırlı kalacak! Uyuşturucu ticaretinin uluslararası yolculuğundan bahsediyor. Konu ulusal değil, uluslar arası artık! Çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında. İzliyoruz!” ifadelerini kullandı.

İzmir Barosu’ndan suç duyurusu

İzmir Barosu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 7 ayrı videoda belirttiği hususlarla ilgili olarak, Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Erkan Yıldırım ve videolar incelenip gerekli araştırmalar yapıldığında savcılıkça tesbit edilecek diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Baronun başvurusunda, videolarda iddia edilen uyuşturucu ticareti, cinayet, tecavüz, yağma ve diğer benzeri iddiaların soruşturulması istendi.