Daha %10’unu bile yapamadınız

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un “650 bin konut” vaadine eleştirilerini sert bir dille dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kahramanmaraş depremi sonrası mart ayında yaptığı, “1 yılda 312 bin konut yapacağız” açıklamasını hatırlatan Babacan, TOKİ’nin bu süreçte sadece 46 bin konutu teslim edebildiğini, bu rakamın vaat edilenin yalnızca yüzde 10’u olduğunu belirtti. Babacan, TOKİ’nin yıllık en fazla 50 bin konut yapma kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, 312 bin konut yapılacağı vaadinin finansmanının nasıl sağlanacağı konusunda iktidarın bir açıklama yapmadığını vurguladı. Babacan, Türkiye’nin konut finansmanı konusunda acilen bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini savunarak, “Türkiye Konut Finansman Kurumu kurulmalı” önerisinde bulundu. Konuyla ilgili teknik detayları ve sermaye bulma yöntemlerini hazırladıklarını söyleyerek, Türkiye’nin bu adımı atması gerektiğinin altını çizdi.