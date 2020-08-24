Daha fazla sondaj lâzım

Prof. Naci Görür, Karadeniz’deki doğalgaz rezervinin alelacele açıklanmasının siyasî olduğunu söyleyerek, “Daha fazla sondaja, test ve ölçümlere ihtiyaç var” dedi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “müjde” olarak duyurduğu Karadeniz’de doğal gaz ve petrol aramalarıyla ilgili bilgi verdi. Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye bir süredir Karadeniz’de araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaları yabancı ortaklıklarla veya kendi başına sürdürüyor. TPAO ve üniversitelerde iyi araştırmacılar var. Deniz araştırmalarında ve işletmeciliğinde henüz yeterli deneyim, eleman ve teknoloji hâkimiyetimiz yok. Zamanla bu da olacaktır. Karadeniz’deki çalışmalardan bizim de haberimiz vardı. Keşif yapılan yerde belirtilerin iyi olduğu söyleniyordu. Keşif doğrudur, ama miktarında bir netlik yoktur” dedi.

Siyasî kaygılarla alelacele açıklandı

Görür, hayırlı olması dileklerinde bulunduğu açıklamasında, “Daha fazla sondaja, test ve ölçümlere ihtiyaç var. Ancak o zaman gerçek rezerv ortaya çıkacak ve ekonomik olarak işletilip işletilemeyeceği anlaşılacaktı. Alelacele açıklanmış olması işin siyasi yanıdır. Umarım ki belirlenen rezerv daha da artar çünkü tek bir sondaja dayalı hesaplar pek güvenilir olmayabilir. Saha geliştirilip daha fazla sondaj, test ve ölçümler yapıldıkça gerçek rezerv ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.