Daha fazla yapı, daha fazla kayıp

20 Haziran 2023, Salı 00:40
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 100 il, bin ilçe kampanyasına tepki gösterdi.
Görür’ün paylaşımı şöyle: “100 il 1000 ilçe olalım diye bir muhalefet partisi kampanya yapıyor, İktidarın da onu desteklediği söyleniyor. Daha yeni 50.000’den fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden “Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz” diye bir hareket başlatılmıyor? Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna pirim verme ey halkım! “Depremde insanımız ölmesin” i talep et.”
Haber Merkezi
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