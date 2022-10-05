Daha sık buluşacak ve hızlanacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’lı masa ile ilgili daha sık buluşacaklarını ve diyalog, istişare, iş birliği çabası içerisinde çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

MEHMET KARA - ANKARA

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Gazetelerin Ankara temsilcileri bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan CHP, İYİ Parti DP, SP, Gelecek ve DEVA Partisi’nden oluşan 6’lı masanın çalışmaları hakkında bilgi verirken, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Toplumsal ve ekonomik bir çöküş yaşandığını, iktidarın bunu propaganda ile kapatmaya çalıştığını, siyasetin dilinin ayrıştırıcı, nefret, hakaret, kutuplaştırıcı olduğunu söyleyen Babacan, 6’lı masanın oluşmasından sonra, diyalog, istişare, iş birliği çabası içinde olunduğunu, bunun da çok kıymetli olduğunu söyledi. Babacan, 6 parti genel başkanın bunun devam ettirme iradesinin çok özel olduğunu vurguladı.

Tarihte bir ilk

Vatandaşın ülkenin yakıcı sorunlarının nasıl çözüleceği ile ilgili soruları olduğunu söyleyen Babacan, bu sorunlarını çözüme kavuşturma yolunun ortak dil, ortak hedef, ortak aday, aynı dil, aynı temel hedefler olduğunu vurguladı. Babacan, son toplantıda adaylık konusunda partilerin daha özenli ve dikkatle olmasının kararlaştırıldığını, 6 genel başkanın telefonla sık sık istişare edilmesi, daha sık buluşulmasının hızlı çözümü konusunda teyit edildiğini söyledi. 6 siyasi parti genel başkanın beraber olmasının yakın tarihte ilk defa olduğunu söyleyen Babacan, “6 genel başkanın bir arada çalışma iradesi çok güçlü. Adı konulmamış bir seçim takvimi var. Bunun için daha sık görüşelim diye mutabakata vardık. Bundan sonra kamuoyunda yanlış anlaşılabilecek konuşmaların yapılmaması konusunda mutabakata vardık” diye konuştu.

Mutabakat ve iş birliği devam edecek

Türkiye’nin birçok alanda geri kalmasının nedeninin liyakatle kadroların yok edilmesine bağlayan Babacan, “Her şey tek kişinin iradesine bırakıldı, liyakat ve ehliyet bir kenara bırakıldı. Türkiye’nin yarınlarına bakmamız lazım. 6’lı masada bunu yapıyoruz. Bu konuda da mutabıkız. Hukuk, adalet, demokrasi, insan hakları kimi konularda ne yapacağımızı konuşuyor. Bunun vatandaş tarafından da daha iyi nasıl anlaşılacağını istişare ediyoruz. 6’lı masanın iyi hazırlık yapması lazım. Geçiş süreci yol haritası ile bunu yapacağız. Partiler arasında çok farklı düşünceler olabilir ama ortak irade ortadadır. Mutabakat ve işbirliği ile çalışmalar devam edecektir” dedi.