Danıştay, Emniyet genelgesini durdurdu

Danıştay, kamusal alanda cep telefonuyla video çekilmesini engelleyen Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurdu.

Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak. DW Türkçe’nin haberine göre, Danıştay, polisin olduğu olaylarda cep telefonları ile ses ve görüntü kaydı alınmasının engellenmesine dair İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesinin yürütmesini “haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı” gerekçesi ile durdurdu. Karar, Danıştay 10. Dairesi’nce oy birliğiyle alındı. Haber Merkezi

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