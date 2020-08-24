Danıştay iki defa reddetti

Danıştay İdarî Dâvâ Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yapımına olanak sağladığı belirtilen Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu (KVKYK) kararının hukuka aykırı olduğuna yönelik kararına karşı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan karar düzeltme istemini geri çevirdi.

Kararla ilgili dairenin direnme hakkı olmadığını söyleyen Avukat Figen Çalıkuşu, “Danıştay İdarî Dâvâ Daireleri Kurulu, bir değil iki kere ‘Külliye inşası yasal değil’ dedi” ifadesini kullanarak herkesi açtığı dâvâya müdahil olmaya çağırdı. Çalıkuşu, “Hukuk olmayınca devletin söz konusu olamayacağı açıktır, evrensel bir hukuktan yana her türlü çabanın dayanışma içinde yol almasını ve Anayasa’nın ikinci maddesinde anlamını bulan demokratik devletin yeniden inşasına birlikte katkı sağlanmasını temenni ediyorum. Bu anlamda dileyen herkesi açtığım dâvâya müdahil olmaya dâvet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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