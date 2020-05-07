Danıştay’ın yeni başkanı belli oldu

Zerrin Güngör’ün emekliliğiyle boşalan Danıştay Başkanlığı’na Zeki Yiğit seçildi.

Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit Danıştay Başkanı seçildi. Danıştay’ın 24. başkanı olan Yiğit 4 yıl bu görevi sürdürecek. 1965 Zonguldak Alaplı doğumlu olan Zeki Yiğit, 197 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1988 yılında hâkim adayı olarak göreve başladı. Çeşitli ilçelerde hâkimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı’nda Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay Genel Kurulunca 22 Ocak 2013’te Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen Yiğit bu görevini Ocak 2020’ye kadar sürdürdü.

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