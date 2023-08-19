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19 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Dar gelirli ezilecek

19 Ağustos 2023, Cumartesi 00:16
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, kredi faizlerinin artırılacağını ve bu adımların en çok dar gelirlere zarar vereceğini söyledi.

Ekonomide sıkılaştırma politikalarının devam edeceğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bankalara “Tüketici kredilerini kısın, büyüme için ticari kredileri destekleyin” çağrısı yaptı. Çağrıyı değerlendiren tüketici dernekleri ve ekonomistler ise vatandaşın alım gücündeki düşüş nedeniyle kredi ve kredi kartlarına yöneldiğini belirterek “İthal tüketimi kesmek isterken dar gelirliyi eziyorlar. Kredi kartı ödemeleri tıkanacak” ifadelerini kullandı. 

Patlama yaşanacak

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, kredi faizlerinin artırılacağını ve bu adımların en çok dar gelirlere zarar vereceğini belirtti. Seçim öncesi dar gelirlilerin enflasyonun altında kredi oranlarıyla borçlandırılarak ayakta tutulduğunu hatırlatan Kozanoğlu, “Şimdi tüketimi soğutmaya çalışıyorlar. Ama ithal tüketim mallarından yararlananlar zaten geliri yerinde olanlar. Nakiti olmasına karşın borçlanarak telefon, araba alanları engelleyecekler ama geçimini kredi kartlarıyla borçlanarak sağlayan dar gelirliler ezilecek bu sistemle. Talep düşüp işsizlik artınca kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında patlama yaşanacak” dedi.

İnsanları açlığa sürüklüyorlar

Cumhuriyet’in haberine göre Tüketici Birlikleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise şöyle konuştu: “Tüketicinin alım gücü artırılmadan hem temel tüketim ürünlerine zam yaptırmak hem de borçlanma kanallarını kapatmak insanları açlığa sürüklemek demektir. Yeni ekonomi politikası ile tüketici için sonbahar gerçekten kusursuz fırtına olacak.”

Haber Merkezi

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