"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Dar gelirli olan vatandaş ne yapsın? - Suda ‘acil tedbir’ çağrısı

10 Nisan 2022, Pazar 20:52
Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra zamlarla 30 lirayı buldu. Hal böyle olunca birçok kişi, ormanlık alanların çevresindeki çeşmelere su doldurmak için gelmeye başladı.

Sarıyer Maden Mahallesi’ndeki çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, yollarına devam ediyor. Yanında getirdiği 6 damacana ve çok sayıda 5 litrelik şişeyi çeşmeden dolduran Yüksel Çıtak “Marketten su almak istemiyoruz şu anda. Çok pahalı. Küçücük su 10 lira, damacanalar 28-30 lira Dar gelirliler ne yapsın 30 lira suya para mı versin?” dedi. Su bayisi sahibi Ahmet Çap ise “Müşteriler zamlardan sonra arıtmaya dönmeye başladı. Bazı yerlerde çeşmeden doldurmaya başladılar. Bunlar bizi etkiliyor” dedi.

***

Suda ‘acil tedbir’ çağrısı

Hükümetin temel gıda ürünlerinde KDV indirimine gitmesine rağmen fiyatlarda bir düşüş yaşanmadı. Aksine birçok ürünün etiketine zam geldi. Son olarak su fiyatları da artmaya başladı. Geçen ay 5 litrelik Hayat Su 9 liradan satılırken, bugün marketlerde 10,50 liraya yükseldi. Aynı şekilde Erikli 11,50 lira, Munzur Su ile 12 lirayı buldu. Ayrıca metrobüs duraklarında satılan suyun tanesi 1 liradan 2,5 liraya, 19 litre damacana su fiyatı ise 24 liradan 30 liraya çıktı. Türkiye gazetesinin haberine göre, İstanbul Gazoz, Su, Şerbet, Boza, Turşu ve Sirke İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, “Acilen yerlileşmeye yönelik adım atılmalı” dedi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 373
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalar'da keşfedildi: 'Konum bilgisinin gizli kalmasını tercih ediyoruz'

    BM: 4,5 milyon mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

    Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı

    Derbinin galibi Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi

    Mimar Sinan dualarla

    Dar gelirli olan vatandaş ne yapsın? - Suda ‘acil tedbir’ çağrısı

    Gazete yasağından ne haber?

    Sarayla ve kanunla adalet olmaz

    Taş ocağı, arıcılığı da bitirdi

    Enerji krizine çözüm: Rüzgâr ve güneş

    Bayram ikramiyeleri artırılmalı

    Yangınların çoğu elektrik tellerinden

    "Türkiye’de Yılın Otomobili"nde 7 finalist belli oldu

    6 parti komisyon kurdu

    200 bin liralık veresiye borçlarını ödedi

    İktidardan toplu kopuşlar olacak

    Seçim kanunu AYM’ye taşınıyor

    Sıcaklık 10-15 derece azalacak: Yurt geneline soğuk hava uyarısı!

    'Bekleyecek zamanımız yok'

    BM'den Nijerya çağrısı: 8,4 milyon kişi insani yardıma muhtaç

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ernail Kantar
    Genel

    “Sıra taşı toprağı satmaya geldi“
    Ahmet BATTAL

    Nisan bir hukuku
    Faruk ÇAKIR

    Böyle mi olacaktı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    İçeriden atılan şamar
    Nurullah Özen

    Öfke kontrolü
    Genel

    Bir ihale kıyağı daha
    Risale-i Nur'dan

    İktisad, manevî bir şükür ve berekettir
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Avrupa’daki Türkiye (Macaristan)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.