TÜİK ENFLASYONUN YÜZDE 64’E DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMASINA RAĞMEN ZAMLAR DURMAK BİLMİYOR. GEÇİM DERDİ İÇİNDE KIVRANAN DAR GELİRLİ İSE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞ DURUMDA.

DAR GELİRLİ İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYOR

HÜKÜMET enflasyonun düştüğünü açıklamasına rağmen, çarşı pazarda herşeye zam gelmeye devam ediyor. Ekonomist Hayri Kozanoğlu, “Memur ve emekliye yüzde 30, asgari ücrete yüzde 54 zam. Özel okul zammı yüzde 65, gıda enflasyonu yüzde 78. İşin içinden çıkabilene aşk olsun!” diyerek çelişkiye dikkati çekti.

ENFLASYON GELİRİ TAHRİP EDİYOR

EKONOMİST Prof. Dr. Hüseyin Selimler de, “Ücretli, emekli veya dar gelirli kesim enflasyona karşı risk altında. Çünkü gelirlerini arttıracak bir unsur yok. Gelirleri enflasyondan dolayı tahribata uğruyor” derken, Güldem Atabay da, “AKP ekonomi yönetim politikası ulufe dağıtma gibi” diye konuştu.

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Dar gelirliyi düşünen yok

2021’den bu yana adeta döngü halini almış gibi zam-fahiş fiyat ve yüksek enflasyon dar gelirliyi zor duruma sokuyor.

En yüksek enflasyon oranının yüzde 84,51 bulduğu ülkede devletin yaptığı her artıştan sonra özel sektörden de ciddi anlamda zam yapıldı. Baz etkisiyle enflasyon yüzde 64’e düşmesine rağmen ürünlere yapılan artış durmak bilmiyor. Durum böyle olunca 2023’ün başında yine asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam geldi. Memur ve memur emeklileriyle SGK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşına da yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Ancak yine değişen bir şey olmadı. Her seferinde maaşlar zamlanırken ürünlerin fiyatı da arttı.

İşin içinden çıkabilene aşk olsun

Independent Türkçe’nin haberine göre, ekonomist Hayri Kozanoğlu bu konuda bazı rakamları açıklayarak tepkisini gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2023 enflasyon tahminin yüzde 22,3 olduğunu hatırlatan Kozanoğlu, “Yeniden değerleme oranı yüzde 123. Politika faizi yüzde 9. Asgari ücret zammı ise yüzde 54” dedi. Kozanoğlu şunları kaydetti: “Memur ve emekli zammı yüzde 25. Pardon şimdilik yüzde 30! Özel okul zammı yüzde 65, gıda enflasyonu yüzde 78. Ekonomi aynı ekonomi oranlar bu denli farklı! İşin içinden çıkabilene aşk olsun!”

Memur ve emekli geri planda

Ekonomist Güldem Atabay, İktidarın bir süredir asgari ücreti enflasyon üstünde artırdığını, memur ve emekliyi ise daha geri planda tuttuğunu belirterek, “Asgari ücrete yüksek zamla SGK gelirlerinizi arttırıyorsunuz. Memur ve emekli maaşı artışını ise bunun altında tutuyorsunuz çünkü bu para sizden çıkıyor. Aradaki farkı ise EYT’lilere ödeyeceksiniz” dedi. Yaklaşık on senedir asgari ücretin enflasyon üzerinden daha fazla artırıldığına dikkat çeken Atabay, “Bu yüzden Türkiye’deki çalışan nüfusun neredeyse yüzde 50’si asgari ücret ve etrafında şekilleniyor. Memur ve emeklinin ücretleri ise daha geride. Bu bir AKP ekonomi yönetim politikası ve ‘ben verdim, ben aldım’, ‘yüzde 25’i yüzde 30 yaptım’ şeklinde ulufe dağıtma gibi bir yönetimle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Kira ve konut fiyatlarında artış çok yüksek

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ekonomist Prof. Dr. Hüseyin Selimler de TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri dikkate alınarak artışın yapıldığını vurgulayarak, “Ücretli, emekli veya dar gelirli kesim enflasyona karşı risk altında. Çünkü gelirlerini artıracak bir unsur yok. Gelirleri enflasyondan dolayı tahribata uğruyor. Enflasyon yüzde 64 çıktı ama gıda enflasyonu yüzde 90’ların üzerinde. Kira ve konut fiyatlarındaki artış çok yüksek. Mesela özel okul ücretleri yüzde 65 artırıldı” diye konuştu.

Haber Merkezi