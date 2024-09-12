Darbe düzeninden artık kurtulalım

12 Eylül darbesinin 44. yılında, darbecilerin kurduğu antidemokratik düzenin tek adam rejimiyle daha da tahkim edildiği bir durumdayız.
12 Eylül’den tek adamlığa
12 Eylül 1980 darbesinin kurduğu düzen, dayattığı anayasa ve temel kanunlarla 44 yıldır devam ederken, 2017’de OHAL ortamında yapılan anayasa değişiklikleriyle ülke kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırıp demokrasi ve hukuku iyice işlemez hale getiren tek adam rejimine sürüklendi.
Her alanda çöküş
Darbelerin yol açtığı olumsuzlukları parlamenter sisteme fatura ederek kendisini savunan zihniyet, tek adam rejimiyle ülkeyi her alanda çöküşe götürürken, bir grup teğmenin son çıkışı, hukuk ve demokrasiden uzaklaştırılan sistemin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi.