"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Darbe olacak kampanyası yapıyorlar

16 Ağustos 2020, Pazar 22:31
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarı eleştirerek, “Vesayet bitecek dediler, altı ayda bir darbe olacak kampanyası yapıyorlar” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Kongresi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki son gelişmelerin olumsuzlukla devam ettiğini belirten Davutoğlu, “Hukuk devletini mumla arar hale geldik, adalet yerlerde sürünmektedir. Asgarî liyakat ve ciddiyet artık bu hükümetin tamamen gündeminden çıkmıştır” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Meclis’in işlevsizleştiğini ve kurumların anlamsızlaştığını ifade eden Davutoğlu şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı kendi çıkardığı kararnameleri daha sonra yine kendisi iptal etmek zorunda kalmaktadır. Bakın daha da ileri gittiler. Geçen sene görevden aldıkları bir birimin başkanını tekrar görevden aldıklarını yayınladılar Resmî Gazete’de. Geçenlerde de kararnamede yanlışlıkla bir üniversite kurdular. Şimdi de eğitimde sürekli yapboz kararlar alıp duruyorlar.”

Bu sistemle şeffaf bir yönetim mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devam ettiği sürece Türkiye’de kaliteli, şeffaf ve denetlenebilir bir yönetimin mümkün olmayacağını belirten Davutoğlu, “Kişi başına gelir 25 bin dolar olacak dediler biz görevi bıraktığımızda 11 bin dolar olan kişi başına düşen millî gelir 8 bin dolara geriledi” dedi. Davutoğlu şöyle devam etti: “Vesayet bitecek dediler, altı ayda bir darbe olacak kampanyası yapıyorlar. Güçlü başkanlık sistemi dediler, küçük ortakları olmadan adım atamaz duruma geldiler. İstikrarlı Türkiye dediler, İstiklâl Savaşı’nda bile telâffuz edilmediği kadar bekadan bahsediyorlar. Şimdi de tam bağımsız ekonomi ezberini tekrarlıyorlar.

Ne zaman bir kriz olsa orada

İktidarın sürekli aynı sloganları kullandığını vurgulayan Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef aldı. Davutoğlu, “Bir de bu koalisyon hükümetinin emperyalist tutsaklıktan bahseden küçük ortağı var. Türkiye kendisini çok iyi tanıyor. Ne zaman bir erken seçim krizi olsa orada. Ne zaman siyasî bir kriz olsa orada. Ne zaman büyük ve yıkıcı bir ekonomik kriz olsa orada. Seçim krizlerinin, siyasî krizlerin ve ekonomik krizlerin baş kahramanı. Sayın Bahçeli şimdi de iktidar ortağı. Nasıl ortak oldular, nerede anlaştılar, ne üstüne anlaştılar, kimse bilmiyor. Bildiğimiz ülkemizde demokrasinin, adaletin, hukuk devletinin ve insan haklarının yok sayılması konusunda yüzde yüz anlaştıkları. Düne kadar birbirlerine ağza alınmayacak hakaretler etmiş olanlar bugün bir arada. Konu kriz olunca Bahçeli’den daha tecrübeli ortak bulamazdı bu iktidar” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 426
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara Depremi'nin 21. Yılı... Deprem kapımızda ama hala hazır değiliz

    Hafta boyunca Kudüs konuşulacak

    Gazeteci arkadaşlarımızı unutmadık

    'Normalleşme anlaşması aracılığıyla Mescid-i Aksa'ya yapılacak ziyaretler haramdır'

    Darbe olacak kampanyası yapıyorlar

    Netanyahu küstah açıklamalarına devam ediyor

    'Cahilce yapılmış bir açıklama'

    Filistin’i kullanmayı bırakın

    Koca: 12 bin 366 kişi halen aktif hasta

    Biden'in çirkin açıklamaları gündemi unutturamaz

    Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

    'Gazze'deki gerginlikten İsrail sorumlu'

    Şeyh Raid Salah İsrail zindanlarına uğurlandı

    Belarus'taki protestolar 8. gününde

    ABD'de son 24 saatte 1095 ölüm ve 56 bin yeni vaka!

    İşsizlik büyüme önünde engel

    Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilişkin AB'den açıklama

    İçişleri Bakanlığı: 5 terörist daha ikna çalışmalarıyla teslim oldu

    Birçok alanda kısıtlamalar olabilir

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Cezaevlerinden bir haber var mı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ne zaman uyanacaksınız?
    Mehmet KARA

    Gündemi kaynatamazsınız!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasî sihirbazlardan nasıl kurtulabiliriz?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    İman, insanı nasıl insan eder?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın babasına hürmeti
    Genel

    Gazeteci arkadaşlarımızı unutmadık
    Risale-i Nur'dan

    Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.