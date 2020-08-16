Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarı eleştirerek, “Vesayet bitecek dediler, altı ayda bir darbe olacak kampanyası yapıyorlar” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Kongresi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki son gelişmelerin olumsuzlukla devam ettiğini belirten Davutoğlu, “Hukuk devletini mumla arar hale geldik, adalet yerlerde sürünmektedir. Asgarî liyakat ve ciddiyet artık bu hükümetin tamamen gündeminden çıkmıştır” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Meclis’in işlevsizleştiğini ve kurumların anlamsızlaştığını ifade eden Davutoğlu şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı kendi çıkardığı kararnameleri daha sonra yine kendisi iptal etmek zorunda kalmaktadır. Bakın daha da ileri gittiler. Geçen sene görevden aldıkları bir birimin başkanını tekrar görevden aldıklarını yayınladılar Resmî Gazete’de. Geçenlerde de kararnamede yanlışlıkla bir üniversite kurdular. Şimdi de eğitimde sürekli yapboz kararlar alıp duruyorlar.”

Bu sistemle şeffaf bir yönetim mümkün değil

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devam ettiği sürece Türkiye’de kaliteli, şeffaf ve denetlenebilir bir yönetimin mümkün olmayacağını belirten Davutoğlu, “Kişi başına gelir 25 bin dolar olacak dediler biz görevi bıraktığımızda 11 bin dolar olan kişi başına düşen millî gelir 8 bin dolara geriledi” dedi. Davutoğlu şöyle devam etti: “Vesayet bitecek dediler, altı ayda bir darbe olacak kampanyası yapıyorlar. Güçlü başkanlık sistemi dediler, küçük ortakları olmadan adım atamaz duruma geldiler. İstikrarlı Türkiye dediler, İstiklâl Savaşı’nda bile telâffuz edilmediği kadar bekadan bahsediyorlar. Şimdi de tam bağımsız ekonomi ezberini tekrarlıyorlar.

Ne zaman bir kriz olsa orada

İktidarın sürekli aynı sloganları kullandığını vurgulayan Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef aldı. Davutoğlu, “Bir de bu koalisyon hükümetinin emperyalist tutsaklıktan bahseden küçük ortağı var. Türkiye kendisini çok iyi tanıyor. Ne zaman bir erken seçim krizi olsa orada. Ne zaman siyasî bir kriz olsa orada. Ne zaman büyük ve yıkıcı bir ekonomik kriz olsa orada. Seçim krizlerinin, siyasî krizlerin ve ekonomik krizlerin baş kahramanı. Sayın Bahçeli şimdi de iktidar ortağı. Nasıl ortak oldular, nerede anlaştılar, ne üstüne anlaştılar, kimse bilmiyor. Bildiğimiz ülkemizde demokrasinin, adaletin, hukuk devletinin ve insan haklarının yok sayılması konusunda yüzde yüz anlaştıkları. Düne kadar birbirlerine ağza alınmayacak hakaretler etmiş olanlar bugün bir arada. Konu kriz olunca Bahçeli’den daha tecrübeli ortak bulamazdı bu iktidar” ifadelerini kullandı.