Darbeleri kınıyoruz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “12 Eylül askeri darbesinin 42’nci yıl dönümünde, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

Arslan, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat ‘Postmodern’ darbesine, 27 Nisan ‘e-bildirgesine’, 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine, siyasi parti kapatmalarına karşı çıkmanın, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavır almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Arslan, “Türkiye’nin darbelerle bütün boyutlarıyla hesaplaşmasını talep ediyoruz” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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