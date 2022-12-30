İKTİDARIN UZUN BİR DİRENİŞTEN SONRA EYT’DE YAŞ SINIRINI NİHAYET KALDIRMASI, BU ÇAĞRIYI GÜNDEME TAŞIDI.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DP LİDERİ UYSAL: “Bir hakkın teslimi. Darısı, AKP tarafından hukuksuzluk icat edilerek hakkı yenen herkese. Hakkı hukuku dert edinen herkese teşekkür ediyorum.”

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: “EYT… Loading (yükleniyor). Hayırlı uğurlu olsun. Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma Recep Tayyip Erdoğan.”

SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: “İktidarını sürdürme gayretiyle de olsa hükümete adım attırmayı başardık. Seçimden sonra problemlere hızlı ve kalıcı çözümler üreteceğiz”

GP LİDERİ DAVUTOĞLU: “ÇÖZÜM İÇİN atılan adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Büyük mücadele veren başta Özüpak olmak üzere EYT'li kardeşlerimi tebrik ediyorum.”

***

Darısı, hakkı yenen herkese

DEMOKRAT PARTİ Genel Başkanı Gültekin Uysal, “EYT ile ilgili verilen karar, bir hakkın teslimidir... Darısı, AKP tarafından hukuksuzluk icat edilerek hakkı yenen herkese” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını uygulanmayacağı düzenlemeye muhalefet partileri tarafından memnuniyetle karşılanırken kararın bir hakkın teslimi olduğu ifade edildi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “EYT ile ilgili verilen karar, bir hakkın teslimidir... Darısı, AKP tarafından hukuksuzluk icat edilerek hakkı yenen herkese. EYT’lilerin hakkını gündeme taşıyan sivil inisiyatiflere, ana muhalefetten başlayarak tüm muhalefet partilerine ve desteklerini esirgemeyen medya kuruluşları, basın mensupları ve hakkı hukuku dert edinen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sırada emekli maaşları var

Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, yaklaşık 5 ay önce yaptığı “EYT… Loading (yükleniyor)” paylaşımı hatırlatarak, “Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, sosyal medya hesabından Erdoğan’ı etiketleyerek, “Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma Recep Tayyip Erdoğan” mesajını paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener EYT düzenlemesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından, “İşte bize böyle gel sayın Erdoğan... Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT’li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim” diye yazdı.

EYT’li kardeşlerimi tebrik ediyorum

Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu da “EYT sorunu konusunda EYT dernekleri ile birlikte ilk çalışmayı yapan parti olarak çözüm konusunda atılan adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konuda büyük mücadele veren başta Sn. Gönül Boran Özüpak olmak üzere EYT’li kardeşlerimi tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da mesajında, “EYT düzenlemesi hayırlı, uğurlu olsun. İktidarını sürdürme ve iktidar ömrünü sündürme gayretiyle de olsa Ak Parti hükümetine adım attırmayı başardık. Seçim öncesi bu şekilde olsa da, esas seçimden sonra yıllardır bekleyen problemlerimize hızlı ve kalıcı çözümler üreteceğiz” dedi.

Erdoğan “Seçimi kaybetsek de yokum” demişti

EYT’lilerli ilgili düzenleme ilgili düzenlemeyi açıklayan Erdoğan’ın geçmiş yıllardaki açıklamaları yeniden gündemde geldi. 2018 ve 2019 yıllarında “Çift dikiş” diyerek haklarını vermediği emeklilikte yaşa takılanlar için16 Kasım 2019’da Erdoğan, “Tutturmuş erken emeklilik, İskandinav ülkelerinin çoğu bu yöntemle battı. Niye erken emeklilik, ne zaman emekli olacaksa o zaman olsun. Hak ettiği parayı alsın. Bu hesap yanlış hesaptır, seçim kaybetsek de ben bu işte yokum. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin” diye konuşmuştu.