Datça'da son durum?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığı, bölgede 10 uçak, 17 su atar helikopter, 3 idari helikopter, 179 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1500'e yakın işçi söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirdi.

Bakan Kirişci, ilçede oluşturulan Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 12.21 itibarıyla Mesudiye Mahallesi'nde çıkan yangına saat 12.35 gibi ekiplerin gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Karadan yürütülen çalışmaların yanı sıra gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopterler de kullanıldı.

Datça-Mesudiye kara yolu, yangın nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı devrildi. Hafif yaralanan 3 itfaiye erine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

"Tüm imkanlar seferber edildi"

Muğla Valiliğinden yapılan açıklama henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınının şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü belirtilerek, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangına müdahale çalışmalarına, AFAD ve Valilik koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının personel ve TOMA'larla, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin itfaiye araçları ve tankerlerle destek verdiği bildirildi.

Deniz Üs Komutanlığı askerleri bölgeye gönderildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Muğla Valiliğinin talebi üzerine Datça'da meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına destek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan personelin yanı sıra arazöz, dozer, su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçları görevlendirilmiştir." bilgisine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise bölgede an itibarıyla sıcaklık 31 derece, rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 30-40 kilometre hızla esiyor. Nem oranının yüzde 31 olarak ölçüldüğü yangın bölgesinde, rüzgarın hızının saatte 50-60 kilometreye yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınını yakından takip etmek için 18.15'te bölgeye ulaştı.

Daha sonra Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.

Gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopterler de Datça'da görev yapmaya başladı

Helikopter, özellikle yangının başladığı Mesudiye Mahallesi Kırtepe mevkisindeki alevlere su atıyor. Helikopterin ilk çalışmaları kameralar tarafından kaydedildi.

Orman işçileri arazözler, TOMA'lar ve iş makineleriyle yangına müdahale ediyor. Bazı vatandaşlar da aralıksız süren söndürme çalışmalarını sahilden takip ediyor.

Söndürme çalışmalarını koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, beraberindeki Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, Muğla Valisi Tavlı ve diğer ilgililerle bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına katılan işçilerle de görüşen Bakan Kirişci, çalışmaları yakından takip ediyor.

Jandarma ekipleri yangın bölgesine sivillerin girişlerine izin vermiyor.