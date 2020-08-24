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24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dâva sahibi bir gazeteci: Mustafa Nezihi Polat

24 Ağustos 2020, Pazartesi 01:37
GAZETEMİZİN İLK UMUMÎ NEŞRİYAT MÜDÜRÜ VE BAŞYAZARI OLAN MUSTAFA NEZİHİ POLAT’I VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE ANIYORUZ.

Mustafa Nezihi Polat 1941 senesinde Erzurum’un İspir kazasında dünyaya geldi. Haftalık İttihad ve 21 Şubatta 1970’de yayına başlayan günlük Yeni Asya Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Polat, 24 Ağustos 1970’de vefat etti. Erzurum Hür Söz Gazetesi sahibi Ahmet Polat’ın oğlu Mustafa Polat’ın gazeteciliğe aşinalığı, daha küçücük yaşlarında babasının yanında başladığı günlere dayanmaktadır. O günlerde gösterdiği büyük başarı ile Hür Söz Gazetesi’nin Umumî Neşriyat Müdürlüğü’nü ve Başyazarlığı’nı yapmıştır. 1965 senesinde İstanbul’a gelmiş ve burada Babıâli’de Sabah’da yazılar yazmış, sonrasında İttihad Gazetesi’nin Umumî Neşriyat Müdürü ve Başyazarı olmuştur. Daha sonra neşir hayatına Yeni Asya Gazetesi’nin Umumî Neşriyat Müdürlüğü ve Başyazarlığı göreviyle devam eden Mustafa Polat, başarılı bir yazar ve gazeteci olarak temayüz etmiştir. 

Yeni Asya’yı tesis etti

26 Ağustos 1972 tarihli Yeni Asya gazetesinde Av. Bekir Berk’in kaleme aldığı yazısında Polat şöyle anlatılıyor: “Polat, Erzurum Yaylası’ndan kopmuş, Hekimoğlu İsmail’in tabiri ile bir çığ gibi İstanbul’a doğru gelmiş, Bab-ı Âliye girmiş, oraya yerleşmiş ve orada yepyeni bir hizmete girişmişti. Evet, Polat bir akıncı gibi serhad şehri Erzurum’dan serhadlere doğru uçan bir kahraman er gibi İstanbul’a geldi. Fakat onun harbi kılıçla değildi. Onun harbi kalemle idi ve onun muharebesinin meydanı gazete sütunları idi. Polat İstanbul’da Yeni İstiklâl’de çalıştı. Sabah’ta boy verdi. İttihad bayrağını dalgalandırdı. Yeni Asya’yı tesis etti. Gazetedeki fıkraları ile makaleleri ile daima rehberlik ederdi. Eşsiz bir İslâm mücahidi idi, bir fikir, bir hareket adamı idi. Ve bütün ömrü fikrî cihad ile geçmişti. Polat bir gazeteci idi. Ama bir sürüm, bir kazanç, bir şöhret gazetecisi değil. Dâva sahibi bir gazeteci idi. Günün adamı değil, günlük meselelerin insanı değildi.”

Hizmetteki bitmez tükenmez mücadelesi

Mustafa Nezihi Polat, 1970 yılında 23 Ağustos’u 24 Ağustos’a bağlayan gece Zeytinburnu sahil yolundaki bir trafik kazası sonucunda vefat etti. Vefatı basında ve muhafazakâr çevrelerde büyük teessüre sebep oldu. Vefat yıl dönümü vesilesiyle başyazarımız Mustafa Nezihi Polat’ı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Mustafa Polat’ın kabri Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır.

Akıllara hayret veren bir çalışma

 

Mustafa Nezihi Polat, gazete daha bir yaşına basmadan, 23 Ağustos’u 24 Ağustos’a bağlayan gece (1970) Zeytinburnu sahilinde meydana gelen bir trafik kazasında vefat etti. Gazetelerde yazdığı yazıların bir kısmı, vefatından sonra Hekimoğlu İsmail tarafından derlenerek kitap haline getirildi ve “Çığ” adıyla yayınlandı. Merhum Mahir İz Hoca, Mustafa Nezihi Polat’ın vefatıyla ilgili yazdığı bir yazıda onu şöyle anlatmış: “Gençti, cevherdi, serâpa timsâl-i fazîletti. Akıllara hayret veren bir çalışma kudretine sahipti, inanmıştı. Hayır uğruna çalışan faaliyet dinamosu imanla müteharrikti. Gecesi gündüzü yoktu. Bilmem kaç saat uyurdu? Mişkat-ı felâhını aydınlatan Nur kandilini misbah-ı Kudret daha sabâvetinde tenvir etmişti. O parlak bir iman ve mefkûre yıldızı idi. Onun hayatı bir kitap teşkil edecek kıymet ve ehemmiyettedir.” (Yeni Asya, 24 Ağustos 1972)

İstanbul – Yeni Asya 

 

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