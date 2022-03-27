Davetlisiniz: Bediüzzaman Paneli'nde buluşalım

Gazetemiz, Yeni Asya Vakfı, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisi tarafından düzenlenen ‘Bediüzzaman Said Nursî’nin Gelecek Tasavvuru’ paneli bugün 14:00- 18:00 arası İstanbul Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. İlyas Üzüm ile Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın konuşmacı olarak katılacağı programda panel yöneticiliğini Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz yapacak. Herkese açık olan panel, Euronur TV’den yapılacak canlı yayınla da izlenebilecek. Programda, İsmail Özdemir’in fırçasından ‘Resimlerle Bediüzzaman Said Nursî’ adlı resim sergisi de yer alacak. Pandemi sonrası yapılacak ilk yüz yüze panele yoğun katılım bekleniyor. *** 15. Risale-i Nur Kongresi Canlı Yayın 27 Mart 2022 Pazar günü TÜRKİYE'de saat 14.00'da, AVRUPA saatiyle 13.00'da başlayacaktır. Not: Avrupa'dan katılan izleyicilerimizin dikkatine. Bu gece yaz saati uygulamasına geçileceği için saatlerinizi bir saat ileri almayı unutmayınız. ***

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