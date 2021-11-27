Davetlisiniz: Ege Bölgesi Okuma Programı büyük bir coşkuyla devam ediyor

İzmir Yeni Asya Payamlı Tesislerinde Sosyal Tesislerinde gerçekleşen Ege Bölgesi Okuma Programı, müzakereli dersler, şahsi okumalar, gezilerle birlikte şevk ve uhuvvete vesile olan pek çok etkinlikle devam ediyor.

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nnursi'nin zaman ve mekan üstü olan Kur'an-ı Hakim'in asrımıza olan mesajlarını ve derslerini ihtiva eden ve dünya genelindeki hemen hemen bütün dillere çevrilmiş olan Kur'an tefsiri Risale-i Nur'u okumak, müzakare ve mütalaa etmek amacıyla gerçekleştirilen okuma programı 25-26-27-28 Kasım tarihlerini kapsayacak şekilde organize edildi. 3. gün etkinlikleriyle devam edecek organizasyonun 'Program Akışı'nı aşağıda paylaştığımız bilgilendirme afişinden takip edebilirsiniz:

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