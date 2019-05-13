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13 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Davutoğlu’na ihraç sinyali

13 Mayıs 2019, Pazartesi 19:43
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği yönünde sinyal verdiğini söyledi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet’te “YSK’nın perde arkası ve İstanbul seçimleri” başlığıyla yayımlanan yazısında, “Erdoğan hem MKYK’da hem İstanbul’daki toplantıda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun YSK kararı üzerine yaptığı çıkışlara değiniyor. Abdullah Gül için ’Kurucumuz değildi. Zaten cumhurbaşkanlığından sonra da partimize üye olmadı’ diyor. Davutoğlu için ’eski başbakan’ ifadesini kullanmakla yetiniyor. Ama ramazandan sonra Davutoğlu’yla ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği yönünde sinyal veriyor.”

Erdoğan ihraçlar için bayramı bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştirenlerin istifa etmesini istediği öne sürüldü. AKP’de YSK’nın kararını eleştirenlerin olduğu yönünde kulis haberleri yayınlanırken AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu kararın alındığı gece bir tweet atarak hukukun sesinin kısılmaması gerektiğini dile getirmiş ve “Aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir” demişti. Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre Erdoğan partisinin MKYK toplantısında şunları söylemiş: “Ahmet (Davutoğlu) bey eski başbakanımız, onların yaptığı açıklamaları anlıyorum. Ama partimizin içinden arkadaşlarımızın hele ki parti yönetimindeki arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlar, arzu ediyorlarsa istifa etsinler.” Erdoğan, gereğini yapacaklarını belirtirken “Hele bir ramazan ve bayram geçsin” demiş.

Etiketler: davutoğlu
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