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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Dayanışma içinde yaralarımızı saracağız

06 Şubat 2023, Pazartesi 15:00
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremle ilgili Millet İttifakı ortak açıklama yaptı.

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Açıklamada, “85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız” denildi.

Depremde vefat eten vatandaşlara rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar dilenen açıklamada, “Böyle bir felaket karşısında herhangi bir ayrım yapmaksızın merkezi hükümetin yerel yönetimlerle güçlü bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması önem arz etmektedir. Başta AFAD ve belediyelerimiz olmak üzere ilgili tüm  devlet kurumlarımızın koordinasyon ve titizlik içinde yürüteceği çalışmalarla birlikte milletimizin desteği ve dualarıyla bu zor günleri aşacağız. 85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankara - Fatih Karagöz

 

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