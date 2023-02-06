Dayanışma içinde yaralarımızı saracağız

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremle ilgili Millet İttifakı ortak açıklama yaptı.
Deprem bölgelerinde vefat sayısı 2379'a yükseldi, 14483 yaralı var ve 7840 kişi sağ kurtarıldı
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Açıklamada, “85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız” denildi.
Depremde vefat eten vatandaşlara rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar dilenen açıklamada, “Böyle bir felaket karşısında herhangi bir ayrım yapmaksızın merkezi hükümetin yerel yönetimlerle güçlü bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması önem arz etmektedir. Başta AFAD ve belediyelerimiz olmak üzere ilgili tüm devlet kurumlarımızın koordinasyon ve titizlik içinde yürüteceği çalışmalarla birlikte milletimizin desteği ve dualarıyla bu zor günleri aşacağız. 85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız” değerlendirmesinde bulunuldu.
Ankara - Fatih Karagöz