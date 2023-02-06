Dayanışma içinde yaralarımızı saracağız

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremle ilgili Millet İttifakı ortak açıklama yaptı.

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