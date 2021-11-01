Dayanışmayı genişletelim

İktidarın muhalefete yönelik saldırıları teşvik ettiğini belirten 20 sivil toplum girişimi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iktidarın muhalif siyasetçileri, aydınları, medya mensuplarını hedef alan sözlü ve fiilî saldırılarının, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, grup toplantısında milletvekillerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun maruz bırakıldığı linç girişimi görüntülerini bizzat izletmesiyle yeni bir boyut kazandığı belirtildi.

Artı Gerçek’in haberine göre Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik tehditkâr sözlerine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ne yazık ki, siyasî ve toplumsal barışımızı her anlamda tehlikeye atan bu tehditlerin, iktidarın icraatlarına itiraz eden tüm kişi ve kurumlara geçmişte olduğu gibi gelecekte de yönelebileceği anlaşılıyor. Bu nedenle hangi siyasî görüşten olursa olsun bütün yurtsever milletvekillerini, siyasetçileri, sivil toplumu ve halkımızı sessiz kalmamaya, siyasî ve toplumsal dayanışmayı genişletmeye çağırıyoruz.”

Seyhan Şentürk