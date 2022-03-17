DDK’nın açığa alma yetkisine iptal

Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) dernekleri denetlediği sırada her kademe ve rütbedeki görevlileri açığa almasına ilişkin yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

AYM; dernek kurma hakkının bizzat anayasada düzenlendiğini anımsatarak, kişi haklarıyla ilgili kararname çıkarılamayacağını kaydetti. DW Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Devlet Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri 2018 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle yeniden düzenlendi. 20 Ağustos 2021’de yapılan değişiklikle ise DDK’nın yetkileri genişletilerek, kurula meslek odaları, sendikaları, kooperatifleri, birlikleri, dernek ve vakıfları da denetleme yetkisi verilmişti. Haber Merkezi

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